Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал, как в его бытность игроком его одноклубники развлекали себя во время сборов.
"На сборах развлекались по-разному. Руслан Нигматуллин, например, пел в номере. У него с собой был компьютер – включал караоке. Там и баллы, по-моему, высвечивались. Булыкин потом с Евсеевым подходили и говорили: "Хватит петь уже!".
А однажды к нам привезли какого-то темнокожего парня. Нам тогда разрешили взять жён на сборы, так у него в номере каждый вечер кровать скрипела. И звуки все эти… Всё время занимался сексом, а потом мёртвый выходил на поле. Так и жили: один в караоке поёт, другой любовью занимается. Но он недолго у нас продержался, дня три", — рассказал Сенников в интервью "Чемпионату".
Сенников: Нигматуллин возил с собой караоке. Партнёры просили: "Хватит!"
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