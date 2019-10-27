Бывший вратарь "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России между красно-белыми и "железнодорожниками".
"Сегодня была видна работа Тедеско, которая позволила воплотить задуманное. Доменико хорошо знает игру "Локомотива" ещё со времён "Шальке-04". Сегодня была оборонительная тактика, игра на контратаках. Все три гола одинаковые — за счёт быстрого перехода центра поля. Стоит отметить, что во всех трёх голах игроки "Локомотива" были повёрнуты лицом к своим воротам.
По поводу Гильерме как основного вратаря сборной: Черчесов не был бы хорошим тренером, если бы после каждой ошибки усаживал игрока в запас. У всех случаются такие провалы, надо уметь их пережить. Гильерме — вратарь мастеровитый, он не раз это доказывал. Конечно, в этом матче у него были ошибки. Но я верю, что у Маринато всё будет хорошо.
Связан ли такой результат "Локомотива" с игрой в Лиге чемпионов? Лига чемпионов была во вторник, а сейчас воскресенье. Команда должна была восстановиться за это время. Причина такой игры "Локомотива", в частности, заключается в недооценке "Спартака". "Спартака", который давно не выигрывал, который не мог даже обыграть дома "Рубин". У "Локомотива" был неправильный настрой на дерби", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Нигматуллин: у "Локомотива" был неправильный настрой на матч со "Спартаком"
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