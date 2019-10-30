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Мельгарехо: при Тедеско в "Спартаке" стало больше тактических занятий

Полузащитник "Спартака" Лоренцо Мельгарехо рассказал, что изменилось с точки зрения работы на тренировках с приходом на пост главного тренера Доменико Тедеско.

Напомним, что немецкий специалист возглавил "Спартак" после отставки Олега Кононова в конце сентября.

"Тактических занятий стало больше. Тренерский штаб вовлекает игроков в процесс обсуждения. Нам это интересно!

Личные беседы? Мы постоянно общаемся на тренировках, он объясняет тактические детали. Между нами полное взаимопонимание.

Подробно тему моей позиции мы не обсуждали. Первый матч при Тедеско я начинал впереди в паре с Шюррле, затем стал играть справа, а заканчивал левым центральным полузащитником. Вообще, за годы выступлений в "Спартаке" я не был только вратарем! Кажется, в остальных ролях меня уже пробовали. Моя любимая позиция? В нападении.

Ни для кого не секрет: в начале сезона у нас возникло недопонимание с тренером. Но затем все разрешилось, и я стал играть чаще. Когда ты толком не имеешь практики в официальных матчах, очень сложно набрать оптимальную форму, игровой ритм теряется. Сборы и товарищеские встречи — это не то. Сейчас я чувствую, что с каждым выходом на поле становлюсь увереннее и сильнее физически. Так что дела потихонечку идут в гору!", — сказал Мельгарехо в интервью официальному сайту "Спартака".


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Теги: Мельгарехо Тедеско Спартак
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