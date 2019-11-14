Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин дал комментарий по поводу отстранения главного тренера армейцев Виктора Гончаренко. В перерыве матча 16-го тура РПЛ с "Сочи" белорусский специалист в очень резкой форме высказал претензии судьям, за что был дисквалифицирован на две игры (одну — условно).
"Мне кажется, у Гончаренко накипело, потому что раньше он особо не выражал свое недовольство судейскими решениями. Но, честно говоря, после первого тайма матча с "Сочи" у меня тоже возникли вопросы. В каждой игре можно по пять-шесть таких пенальти ставить независимо от того, какие команды на поле", — цитирует Алдонина RT.
ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В 17-м туре московская команда на своем поле сыграет с "Крыльями Советов".
Алдонин: кажется, у Гончаренко накипело. У меня тоже возникли вопросы после 1-го тайма с "Сочи"
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