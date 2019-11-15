Президент РФС Александр Дюков поделился мнением по поводу первой части дебютного сезона юношеской футбольной лиги и анонсировал изменение формата.
"ЮФЛ? Получилось абсолютно все. Ребята получили много высококонкурентных игр с равными соперниками. Планируем развивать этот турнир. Формат снова будем менять, планируем дивизиональную систему. В декабре примем решение. Турнир U-17 является важным элементом пирамиды", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
Президент РФС оценил дебютный сезон юношеской футбольной лиги и анонсировал изменение формата
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