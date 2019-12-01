Мостовой: Мешков сломал игру второй карточкой Оздоева

- Об игре:
Ничего нового мы не увидели в этой встрече. На мой взгляд, Мешков сломал игру второй карточкой Оздоева, этот эпизод не тянул на жёлтую. Всё изменилось после удаления. До этого "Зенит" уверенно лидировал и имел преимущество, вёл дело к победе, но в начале второго тайма питерцам пришлось перестроиться и больше думать об обороне. Хотя, играя в большинстве "Спартак" так ничего и не придумал, ограничившись лишь одним попаданием в штангу.
Думаю, "Зенит" не пропустил играя в меньшинстве, поскольку команда находится в хорошей форме. На этой же неделе питерцы уверенно переиграли "Лион", выглядели очень дисциплинированно, и сегодня мы увидели то же самое. Хозяева поля были мобилизованы, настроены, поймали уверенность и играли соответствующим образом. Изначально казалось, что у "Спартака", неделю готовившегося к матчу, будет преимущество в свежести, но до удаления этого не было видно. Более того, во втором тайме "Зенит" мог и ещё один забить.
- О судействе:
Эпизод с попаданием мяча в руку Ракицкого? Конечно, это не пенальти, вы что?! Я вообще не уверен что он рукой коснулся мяча, да даже если бы и коснулся - он лежал на земле. В первом тайме был спорный эпизод и с попаданием мяча в руку Зобнина, ну коснулся мяч руки и коснулся, и там, и там ничего не было. Мешков сломал игру другим решением - удалением Оздоева. А так, ничего сложного для арбитров в этой игре не было. Матч проходил под диктовку одной команды, после удаления обоюдоострой игры не было.
- Об игре и ситуации вокруг Артёма Дзюбы:
Вообще я бы назвал двух лучших игроков этой встречи - Барриос и Дзюба. Первый проделал сумасшедший объём работы, на фоне других выглядел невероятно. Артём тоже очень много боролся, скидывал партнёрам сколько мог, КПД - просто невероятный! Можно ещё Кержакова выделить, хотя работы у него особо и не было.
А что касается ситуации вокруг Дзюбы... мы об этом говорим уже почти 2 недели, пора бы успокоиться и перестать уделять этому столько внимания. Такое ощущение, что у нас только Артём играет в футбол. Ну кричат болельщики и кричат, кричат они не только Дзюбе. Кстати, он правильно на это реагирует и отвечает на поле своей игрой. Сегодня прямым образом повлиял на победу над "Спартаком", и это и есть самый достойный ответ на всю критику.
Мостовой: Мешков сломал игру второй карточкой Оздоева
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал поражение команды от "Зенита" (0:1) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: "Рамблер"
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