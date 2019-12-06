Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 19-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (0:4).
"Вы меня застали за написанием комментария к забитым голам. Шок, шок, вообще не понимаю, что происходит. Думали, что все проблемы "Локомотива" в пропущенных голах из-за Гилерме, но его даже в запасе не было. "Локомотив" получил четыре. Естественно, после 0:4 винить кого-то конкретно… Виновата вся команда. А что с "Локомотивом" происходит — я не понимаю. Они уходят явно в очень плохом настроении в отпуск.
Протест болельщиков, ушедших с трибун? Я, на самом деле, поддерживаю то, что сделали болельщики. Я поддерживаю в плане того, что болельщики имеют право на свои выражения какого-то мнения. Если болельщики с чем-то не согласны, то они уходят с трибун. Футбол без болельщиков — не футбол.
Я против любого незаконного задержания. В данном случае, я конкретно не знаю, кого и за что задержали. Но понятно, что все возмущены, как в ситуации с Голуновым, где парня задержали незаслуженно", - цитирует Нигматуллина Sport24.
Нигматуллин - о поражении "Локо": шок, шок, вообще не понимаю, что происходит
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»