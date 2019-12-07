В пятницу, 6 декабря, железнодорожники с разгромным счетом проиграли тульскому "Арсеналу" (0:4) в матче 19-го тура РПЛ. Сегодня ряд журналистов сообщил, что 73-летний специалист подал в отставку со своего поста.
"Я не подавал в отставку после матча с "Арсеналом". Это все слухи. Нет оснований, чтобы я подал в отставку", — сказал Семин в беседе с Sport24.
"Локомотив" набрал 34 очка в 19-ти турах и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на восемь очков. В последних шести играх в РПЛ москвичи потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.
Семин: я не подавал в отставку после матча с "Арсеналом". На это нет оснований
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин опроверг слухи о своем возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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