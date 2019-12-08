Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов оценил работу главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, а также рассказал о том, как обстоит дело с выплатой долгов в "Ростове".
"В России очень много специалистов хорошего уровня, которые сидят без работы. Не знаю, почему, когда приходит какой-то иностранец, все сразу пишут про его тактику какую-то феноменальную…
Какова ситуация с выплатой долгов? Замечательная", - цитирует Попова Sport24.ru.
Попов - о Тедеско: не знаю, почему, когда приходит иностранец, все пишут о его феноменальной тактике
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»