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Тедеско - журналистам: надеюсь, встретимся в 2020 году

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско обратился к журналистам после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:4).

"Я думаю, что это ваша работа – давать оценку моей деятельности. Вы знаете лучше меня, что представлял собой "Спартак" до моего прихода, и видите, что представляет сейчас. Всё, что вы напишете о моей деятельности, я приму. 8 очков в 7 матчах – это, безусловно, немного. Может, где-то мы заслуживали большего, можно было выигрывать у "Урала" или "Рубина", тогда очков было бы больше. Повторю, я здесь работаю семь недель. Из них полноценных рабочих – четыре недели, поскольку в дело вмешивались международные паузы.

Сегодня, считаю, 1:4 – несправедливый счёт. Как и 0:0 с "Уралом". Извините, но это моё мнение. Также я всегда буду защищать моих футболистов, это мои ребята. Мы – вместе, у ребят должны гореть глаза. Если вы считаете, что поражение моя вина, то можете так и написать, я соглашусь с этим. У нас очень молодая команда, много молодых ребят, те же Крал и Умяров. Нужно работать и развиваться.

В конце пресс-конференции благодарю вас за совместное сотрудничество, за поддержку в течение семи недель. За терпение, ведь я не говорю по-русски, а перевод занимает больше времени. Желаю хорошего Нового года и Рождества. Надеюсь, встретимся в следующем году. До скорых встреч! Если я буду ещё в команде", - цитирует Тедеско "Чемпионат".


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Теги: Тедеско Спартак Ростов
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