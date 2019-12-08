Корниленко: у меня в мыслях не было толкать арбитра. Сразу после игры принёс извинения судейской бригаде

На 87 минуте произошел инцидент, в результате которого с тренерской скамейки был удален тренер самарского клуба Сергей Корниленко. После матча Корниленко дал свой комментарий корреспонденту Rusfootball.info Роману Гуськову.
- Конечно, у меня и в мыслях не было толкать арбитра. Приношу свои извинения ассистенту судьи за свое эмоциональное поведение. Я всегда был корректен с судьями на поле как игрок. Сразу же после игры я принес свои извинения судейской бригаде. Впредь этого не повторится, - заявил Корниленко.
Игру в Самаре обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.