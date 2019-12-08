Корниленко: у меня в мыслях не было толкать арбитра. Сразу после игры принёс извинения судейской бригаде

Концовка матча 19-го тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Уралом», завершившегося победой гостей (3:2), получилась очень эмоциональной.На 87 минуте произошел инцидент, в результате которого с тренерской скамейки был удален тренер самарского клуба Сергей Корниленко. После матча Корниленко дал свой комментарий корреспондентуРоману Гуськову.- Конечно, у меня и в мыслях не было толкать арбитра. Приношу свои извинения ассистенту судьи за свое эмоциональное поведение. Я всегда был корректен с судьями на поле как игрок. Сразу же после игры я принес свои извинения судейской бригаде. Впредь этого не повторится, - заявил Корниленко.Игру в Самаре обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.