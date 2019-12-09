Егоров не принял вызов Гинера. Сделал вид, что его не задело, и отказался уходить в отставку

Сегодняшнего выхода к прессе главы судейства Александра Егорова ждали особенно даже по меркам нынешнего скандального сезона. После проваленного (личное мнение не только автора, но и основной части футбольного рунета) матча «Краснодар» - ЦСКА (1:1) Евгений Гинер бабахнул из всех пушек.
Сегодня – слегка запоздало – президента своего клуба решил поддержать Игорь Акинфеев. Действительно, если Артем Дзюба стал политической разменной монетой, почему бы не попытаться использовать легендарного вратаря ЦСКА:
- Если честно, я за свою карьеру видел многое, но такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. По каким правилам работают судьи, как они трактуют эпизоды? Нам желтые и красные дают без разбора, а соперникам за те же нарушения вообще не свистят.
Я полностью согласен с руководством клуба, которое уже давно бьет тревогу. Дело не только в том, что из-за арбитров мы недосчитались каких-то очков, просто не понимаю, почему игроки стараются, выкладываются, чтобы показать хороший футбол, а все их усилия разбиваются о стену судейского непрофессионализма, - приводит якобы интервью Игоря «Чемпионат».
Но Александр Егоров в ответную штыковую не пошёл. Скорее даже, опустил забрало:
- ЦСКА, по всей видимости, напишет обращение. Предлагаю перенести разговор после принятия решения экспертной комиссией. Комментировать заявление Гинера не буду. Проведем рабочую встречу, внутри РФС посоветуемся и примем решение, как оценить ситуацию, - цитирует Егорова sport24.
Такая себе, конечно, реакция на прямое обвинение во взяточничестве.
Куда интереснее получилось с комментарием работы Казарцева на скандальной игре в Краснодаре. Егоров ответил, что рефери провёл «достойный» матч, а вопросы есть только по VAR.
Но и здесь глава судейства заметил, что российские арбитры только учатся пользоваться системой. За почти двадцать туров они, видимо, ещё не поняли, что если ассистент не уверен, надо идти смотреть сразу.
Егоров отметил, что помощники искали лучший ракурс, но этим оставил только больше вопросов – если все пять минут просмотра пенальти на Ари судьи искали идеальный повтор, могли бы они и заметить руку у нападающего?
Не могли, наверное, по той причине, что и сам Егоров руки у Ари не увидел. Видимо. Ведь о ней он ничего не сказал. Да и фол на Чалове не отметил. В таком случае игра в исполнении Казарцева действительно «достойная».
Зато жёстко Егоров прошёлся по арбитру Иванову, который отработал на «Арсенал» - «Локомотив» (4:0):
- В этом матче арбитр Иванов допустил три ключевые ошибки: не назначил пенальти на 68-й минуте в ворота «Локомотива», не удалил за вторую желтую карточку на 42-й минуте Баринова и не назначил на 79-й минуте в ворота «Арсенала» пенальти за фол на Хеведесе. Оценка у арбитра за матч отрицательная.
При назначении на 20-й тур РПЛ после перерыва будем держать это в уме. У нас не было ситуаций, когда арбитр с отрицательной оценкой получил назначение на следующий матч, - цитирует sport24 Егорова.
Всё-таки интересный критерий. Понятное дело, что определяющим он быть не может, но судья на ход матча не повлиял, а теперь может быть отстранён. Вот Вилков может сломать центральную игру тура, а потом попадет на матч «Оренбурга». И её сломает? Ну тогда на следующей неделе только на VAR - причем в самом ажиотажном матче месяца (если не больше).
Но самое странное из беседы Егорова с прессой заключается не в этом. Становилось известно, что главе судейства месяц-полтора назад было дано время до конца года, чтоб стабилизировать ситуацию. С тех пор лучше не стало совсем.
Гинер призывает застрелиться, а другие президенты вообще-то не очень (конечно, речь не про самоубийство Егорова, а про отставку) против. И прямо об этом говорят. Но Егоров с верой в оптимизм сообщает:
- Предварительно у нас на февраль назначен сбор в Турции, подготовим материалы и разберем с судьями все спорные эпизоды осенней части сезона, — приводит слова Егорова «СЭ». — Будем обсуждать, как минимизировать ошибки, в том числе, речь и о задержках во время использования ВАР.
Возможно, это всего лишь смелая формулировка, но есть ощущение, что товарищ Егоров никуда не собирается.
Фото: twitter.com/sportexpress, ФК «Краснодар», РПЛ, РИА
Егоров не принял вызов Гинера. Сделал вид, что его не задело, и отказался уходить в отставку
А ещё рассказал, что в феврале уже запланированы сборы для арбитров, на котором они разберут ошибки. Погодите, так его оставят?!
rg.ru
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