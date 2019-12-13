Белорусский полузащитник Сергей Кисляк вспомнил об опыте игры за "Рубин", в котором он выступал в 2011–2016 годах.
"Классное время было и в "Рубине", когда только перешел в него. Мы чувствовали себя одной семьей, хотя в составе были легионеры из разных стран. Курбан Бердыев сумел всех объединить. Дисциплина у него была железная, а ребята уважительно относились друг к другу.
Бердыев со стороны кажется человеком немного замкнутым, но на самом деле он все делал для игроков. Создавал условия, чтобы они сосредотачивались на игре и добивались результата.
Он ругался, конечно. Больше всего не любил, когда не выполнялись его установки. Первую ошибку он прощает. Но если она повторится в следующем матче, можно было вылететь из стартового состава на несколько месяцев.
Матчей за "Рубин" мог бы провести и больше. Но конкуренция там всегда была сумасшедшей", — приводит слова Кисляка "Прессбол".
Кисляк: первую ошибку Бердыев прощает, после второй вылетаешь из состава на несколько месяцев
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