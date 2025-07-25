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Агент: занимаемся уходом Чернова из "Спартака"

Агент защитника "Спартака" Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал, что ряд клубов заинтересованы в услугах его клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"Безотносительно клубов могу сказать, что мы сейчас занимаемся уходом Никиты Чернова из "Спартака". Несколько команд хотят видеть его в своих рядах, но пока без конкретики", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что к центральному защитнику "Спартака" Никите Чернову проявляет интерес "Сочи".

29-летний Чернов играет за московскую команду с 2022 года. Его контракт истекает в декабре будущего года. В прошлом сезоне игрок принял участие всего в 8 матчах за красно-белых в РПЛ и 3 играх Кубка России, в которых отметился голевой передачей, проведя на поле лишь 574 минуты.

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