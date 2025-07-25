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Самошников восстановился от травмы и поехал с "Локомотивом" в Краснодар

Агент защитника "Локомотива" Ильи Самошникова Алексей Бабырь рассказал, что игрок отправился с командой на матч 2-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Илья восстановился от травмы и поехал с командой в Краснодар. Он полноценно тренируется", - передает слова агента "СЭ".

Напомним, крайний защитник московского "Локомотива" Илья Самошников пропустил домашний матч 1-го тура РПЛ против "Сочи" (3:0).

В рамках второго тура чемпионата России "железнодорожники" сыграют на выезде против действующего чемпиона страны - "Краснодара". Встреча состоится завтра, 26 июля. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" и начнется в 19:00 по столичному времени.

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