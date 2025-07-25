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КДК РФС оштрафовал "Спартак" за скандирования фанатов в адрес арбитра

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский "Спартак" за нарушения в матче 1 тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
"КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 20 тыс. рублей за скандирования в адрес арбитра. Станкович, его помощники [Винченцо] Сассо и [Пьерлуиджи] Бривио выходили за пределы технической зоны, каждый оштрафован на 10 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.

В 1 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0. В этой встрече главный арбитр Василий Казарцев отменил четыре забитых мяча красно-белых, а также не назначил пенальти в ворота махачкалинцев после видеопросмотра. После игры генеральный директор московского клуба Олег Малышев заявил, что работа арбитра не соответствовала уровню РПЛ.

Во 2 туре чемпионата России команда Деяна Станковича примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику".

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