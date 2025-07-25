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"СЭ": Иву согласовал продление контракта с "Рубином"

Угучукву Иву может остаться в Казани до 2027 года.
Фото: ФК "Рубин"
По информации источника, "Рубин" согласовал продление контракта с опорным полузащитником Угучукву Иву. Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано еще на два года.

25-летний хавбек сборной Армении перешел в "Рубин" летом 2023 года. Нынешний контракт игрока с казанским клубом истекает в конце июня 2026-го. В составе рубиновых Иву провел 62 матча, в которых отметился двумя забитыми голами, а также получил 9 желтых карточек.

Источник: "СЭ"

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