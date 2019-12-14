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Агент: у Аленичева есть вариант с одним из топ-клубов СНГ, переговоры ведутся

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию СМИ о том, что бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев может возглавить "Ротор", а также сообщил о переговорах с одним из топ-клубов СНГ.

"Если бы "Ротор" сделал предложение, то Дмитрий конечно бы его рассматривал. Хороший состав, инфраструктура, стадион заполняется почти до отказа, классные перспективы — такие предложения не игнорируют. Но пока никакой конкретики.

Также у Аленичева есть вариант с одним из топ-клубов СНГ, переговоры ведутся. Еще на нас выходили посредники из Казахстана.

В РПЛ к Аленичеву тоже есть интерес, но пока больше консультативный. Думаю, к концу этого или в начале следующего года этот клуб Премьер-Лиги сделает тренеру конкретное предложение", — написал Маньяков в телеграме.

Sprot24.ru


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Теги: Аленичев
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