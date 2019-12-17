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"Локомотив" намерен выкупить Жоау Мариу у "Интера"

Полузащитник Жоау Мариу, принадлежащий "Интеру", но выступающий на правах аренды за "Локомотив", может задержаться в российском клубе. Об этом сообщает Fcinternews.it.

Руководство "Локомотива" заинтересовано в выкупе трансфера португальского футболиста. "Интер" оценивает игрока в 18 млн евро, но железнодорожники хотят снизить цену до 15-16 млн.

В нынешнем сезоне 26-летний Жоау Мариу принял участие в 8 матчах российской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Sport24.ru


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Теги: Мариу Локомотив Интер
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