Валерий Исаев, представитель нападающего минского "Энергетик-БГУ" Ильи Шкурина, опроверг информацию об интересе к его клиенту со стороны московского ЦСКА.
"ЦСКА не интересуется Шкуриным, это неправда", — сказал Исаев в беседе с Sport24.
Ранее в Белоруссии сообщили, что Шкурин близок к переходу в ЦСКА. По данным "Прессбол", к 20-летнему футболисту проявляют интерес и другие российские клубы — "Спартак", "Динамо", "Ростов" и "Рубин".
В чемпионате Белоруссии — 2019 Шкурин провел 26 матчей и забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром турнира.
Агент прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к лучшему бомбардиру чемпионата Белоруссии
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