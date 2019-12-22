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Тиль ответил на топ-10 вопросов о себе: отличная черта в том, что я люблю помогать людям

Полузащитник "Спартака" Гус Тиль, отмечающий сегодня, 22 декабря день рождения, стал героем рублики "Топ-10. О себе".

— Главная черта характера?

— Сложный вопрос, тем более в самом начале. Думаю, моя отличительная черта заключается в том, что я люблю помогать другим людям. Всегда стараюсь делать это.

— Что делает тебя счастливым?

— Моя семья и друзья. Считаю их самыми важным в жизни.

— Что ты больше всего ненавидишь?

— Закупаться продуктами. Я много ем, в начале каждой недели приходится снова и снова ездить в город за покупками. А я немного ленивый в этом плане.

— Любимый предмет в школе?

— Математика. Она мне легко давалась.



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Теги: Тиль Спартак
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