Тиль ответил на топ-10 вопросов о себе: отличная черта в том, что я люблю помогать людям

— Главная черта характера?
— Сложный вопрос, тем более в самом начале. Думаю, моя отличительная черта заключается в том, что я люблю помогать другим людям. Всегда стараюсь делать это.
— Что делает тебя счастливым?
— Моя семья и друзья. Считаю их самыми важным в жизни.
— Что ты больше всего ненавидишь?
— Закупаться продуктами. Я много ем, в начале каждой недели приходится снова и снова ездить в город за покупками. А я немного ленивый в этом плане.
— Любимый предмет в школе?
— Математика. Она мне легко давалась.