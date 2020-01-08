Сигурдссон уже покинул «Ростов» и неизвестно, продадут ли Шомуродова. Что ждёт банду Карпина?

Самый харизматичный тренер РПЛ совершил внутри команды революцию и портит кровь грандам нашего футбола, несмотря на финансовые проблемы. И мы хотим ещё!

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