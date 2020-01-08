Сигурдссон уже покинул «Ростов» и неизвестно, продадут ли Шомуродова. Что ждёт банду Карпина?

В итоге «Ростов» занял только девятое место. Под конец не получалось не только против аутсайдеров, которые не хотели забирать мяч себе, но и против стилистически удобных соперников.
Насколько трудно переходить от заточенной на разрушение, низкий блок и максимально простой переход из обороны в атаку формации на игру в контроль, одной фразой объяснить довольно трудно. Просто вспомним, что в начале десятых годов тактический гик Бердыев, впечатлённый «Барселоной», с этим не справился – и был вынужден экстренно переходить на более привычную и для него, и для подопечных модель.
Валерию Карпину удалось фактически безболезненно перестроить команду с 5-3-2 (или 3-5-2) на совершенно иную во всех смыслах 4-3-3 – при том, что летом в «Ростове» продолжалась текучка. Например, ушёл многолетний Гацкан, вернулся в «Зенит» (ненадолго) Мевля. Легенда Калачёв и хорошо знакомый специалисту Паршивлюк тоже покинули «Ростов».
Пока Сбитый летчик за лето превратил одну команду в коллектив совершенно иного толка (при этом без серьёзных вливаний) и уровня (третье место на данный момент), где-то в Москве Олег Кононов доказывал, что он сможет построить «Спартак» своей мечты без регистрации и СМС, но не сейчас, а совсем скоро – потому что игроков только привозят.
Кононов считает, что не провалился в «Спартаке», и возглавил бы его снова. Ещё тренер обвиняет фанатов и неизвестных вредителей
А за всем этим наблюдал владелец красно-белых Леонид Федун, который когда-то не только отказался от Карпина (это было не так удивительно, учитывая тогдашние результаты «Спартака»), но ещё и публично плюнул ему в спину. И вот как сложилось.
До ноября «Ростов» шёл по сезону практически идеально. Были поражения от «Уфы» (стилистически неудобный соперник для нынешнего «Ростова») и «Тамбова» (яркий индивидуальный провал Попова и невезение). После победы над ЦСКА дончане стали первыми, но дальше было унижение от «Зенита» 1:6.
Как выяснилось позже, поражение от Петербурга и последовавшая серия неудач происходили на фоне финансовых проблем в клубе: футболисты не получали зарплату несколько месяцев. Подобные задержки влияют на любую команду деструктивно, так что «Ростов» для такой ситуации держался неплохо - в игровом плане так уж точно.
И было по-настоящему страшно, когда Карпин признавался, что в случае ухода нынешнего президента Арташеса Арутюнянца разбежится не только команда, но и тренерский штаб.
Последовавшую серию неудач на заключительном отрезке 2019-го не получится объяснить лишь финансовым моментом. Против «Динамо» случился судейский – и абсолютно по делу – скандал. Ладно ещё спорный пенальти, когда Норманн неаккуратно боролся с Филиппом, но вот насчёт положения Шунина во время разбега Ионова споров быть не может.
«Тамбов» (1:2) и «Урал» (0:0) - ещё ладно. Но против «Краснодара» дончане идеально провели первый тайм, сносно второй и упустили 2:0 на последних минутах из-за вынужденной замены Глебова и неразберихи в результате выпущенного третьего защитника – потому что Карпину некого было выпускать в опорную зону на место травмированного хавбека.
Всё-таки пинать за такое поражение тренера сложно.
В нынешнем «Ростове» в порядке не только Карпин
Каким бы мотиватором рулевой южан ни был, игроки «Ростова» очень правильно реагировали на ситуацию внутри команды. Но футболисты Карпина хороши не только этим – в текущем сезоне целый ряд игроков «Ростова» выстрелил так, как не ждал вообще никто.
Понятное дело, Шомуродов. Узбекский форвард выдал потрясающее начало сезона и штамповал голы до начала октября с сумасшедшей регулярностью – за 12 матчей он оформил десять голов. Эльдора активно сравнивали с Александром Соболевым из «Крыльев» (он перестал забивать тогда же, когда закончились патроны у нападающего «Ростова»), но Шомуродов не бил пенальти, а после окончания отличной серии продолжал отдавать голевые, которых у него набралось уже пять штук.
Сегодня GoSport.uz сообщил, что за форварда уже предлагают 15 миллионов представители «Шальке». И, есть ощущение, клуб может требовать больше (если, конечно, позволяют финансовые условия).
На новый уровень вышел Ионов. Мы хвалили его в прошлом сезоне, когда нападающий идеально находил место под рывки, здорово открывался в контратаках и решал, но и при совершенно другой схеме Алексей нисколько не потерялся – и заработал уже к зиме больше очков, чем за весь прошлый сезон. Сейчас у него 11 (5+6) против прошлогодних 7 (6+1).
Но обязательно стоит отметить и других футболистов, вклад которых не так очевиден. Например, Хорен Байрамян, проводящий, наверное, лучший сезон в своей карьере. У него относительно скромные 4+4 (автор просто зажрался, учитывая предыдущие цифры), но посмотрите, например, нарезку моментов матча против «Спартака», когда дончане победили 4:1. Спойлер: два первых гола – заслуга Хорена. А ещё там будет попадание в перекладину и ассист.
Поразил в хорошем смысле и защитник Чистяков – он проводит первый (!) свой сезон в РПЛ, но стал лучшим защитником в лиге по количестве выигранных единоборств. Конечно, сезон для него прошёл не так гладко, но такой показатель – огромное достижение.
Недаром на него, судя по слухам, претендует «Зенит».
Неожиданно круто показал себя и Норманн - главный конструктор атак в команде на ранней стадии и автор красивейшего гола дончан по итогам первой части сезона.
Что ждём от «Ростова» весной?
Всего того же. Руководство клуба убеждало в том, что финансовые проблемы только временные и никаких вопросов в скором времени не будет. Если это действительно так, дончанам вполне по силам побороться за прямую путёвку в Лигу Чемпионов.
Но всё может и сломаться. Если трудности с финансами не решены, клубу придётся расставаться с кем-то из лидеров, а даром это наверняка не пройдет. Прошлый год - отличная иллюстрация, как можно развалить команду, вытаскивая из неё по кирпичику. А игроки уровня Шомуродова, Ионова или Байрамяна для «Ростова» - целые бетонные блоки.
Сегодня, например, стало известно, что команду покинет защитник Сигурдссон. Ключевым игроком его на назовёшь, но 13 проведённых в сезоне матчей – это серьёзно. При этом ходят слухи о том, что причиной разрыва контракта стал алкоголь (похоже на бред, ведь футболист всё-таки играл, а в РПЛ сложно делать это с похмелья), но клуб дал опровержение.
Всё равно непонятно – зачем было отпускать неплохо игрока просто так. Официальная позиция клуба звучит следующим образом:
- Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче, - говорится в официальном заявлении.
Сами понимаете, насколько слабо это звучит. Но всё же верить в это хочется больше, чем в то, что игрок потребовал разрыва, например, из-за задолженностей по зарплате, которые подтверждал и Карпин, и футболисты.
«Ростов» должен прочно стоять на ногах и быть сильным. Конкуренции в российской лиге всегда хочется больше.
И да - нас ждет возвращение Павла Мамаева.
Фото: ФК "Рубин", Алексей ИВАНОВ, "СЭ", twitter.com/ChampionRostov, fc-rostov.ru, soccer, flipboard.com
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