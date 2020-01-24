Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поделился мнением о ситуации с переходом нападающего Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды.
"Не хотел бы это обсуждать, я не знаю деталей. С моей стороны это было бы неправильно комментировать. Конечно, футболисту очень нужна игровая практика. Если тренерский штаб "Зенита" на него рассчитывает, и он может получать практику в этой команде - это одно. Если не рассчитывает - это другое. Об этом надо спрашивать руководство клуба", - сказал Рахимов.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Рахимов - о ситуации с Кокориным: конечно, футболисту очень нужна игровая практика
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