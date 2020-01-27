Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал собственное возвращение в клуб. Ранее стало известно, что Алексей вместе со своим братом Василием станут заместителями гендиректора ЦСКА Романа Бабаева по спортивным вопросам.
"Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Всё равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ПФК ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы берёмся за неё с большим желанием и интересом", — приводит слова Алексея пресс-служба ЦСКА.
Березуцкие выступали за ЦСКА с 2001 по 2018 годы. После окончания карьеры они работали в тренерском штабе Леонида Слуцкого в "Витессе", но покинули голландский клуб после увольнения россиянина.
А. Березуцкий: очень рад, что разлука с ЦСКА получилась недолгой
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