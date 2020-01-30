В конце разговора, когда легендарный хоккеист поблагодарил Кокорина за участие в программе, Кокорин сообщил о причинах своего участия в эфире.
— Я, кстати, почему согласился с вами поговорить. Я когда находился в СИЗО, посмотрел пару выпусков. Мне понравилось, — цитирует Кокорина "Бизнес Онлайн", корреспондент которого поучаствовал в съёмках программы.
Ток-шоу "Фетисов", в которой будет подробно обсуждена ситуация Александра Кокорина, выйдет в эфир на телеканале "Звезда" в воскресенье, 2 февраля, в 23:00 мск.
Кокорин - Фетисову: поучаствовал в вашей программе, потому что когда находился в СИЗО, посмотрел, понравилось
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, переведённый во вторую команду после отказа отправиться в аренду в "Сочи", принял участие в программе "Фетисов" на телеканале "Звезда", выйдя на связь по телефону.
Фото: ФК "Зенит"
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