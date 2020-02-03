11 февраля состоится очередное заседание исполкома РФС

Президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев сообщил, что следующее заседание исполнительного комитета РФС состоится 11 февраля в 11:00 по мск.Одним из вопросов обсуждения на заседании может стать увеличение числа участников Премьер-лиги до 18 команд. Сейчас в РПЛ выступает 16 клубов. Ранее за расширение лиги проголосовало большинство ее клубов. Также клубы проголосовали за реформу Кубка России.