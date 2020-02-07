Прядкин: расширение лиги действительно было признано наименее эффективным вариантом

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном увеличении РПЛ до 18 команд.
Фото: РИА Новости
"По уставу, премьер-лига подчиняется РФС, за которым окончательное решение. Как исполком постановит, так и будет. Уверен, мы выберем ту модель, которая, с одной стороны, повысит уровень премьер-лиги, с другой — не разрушит пирамиду всего российского футбола.

Исходя из исследования PwC, расширение лиги до 18 клубов – самый неэффективный вариант? Да, действительно. Но это если брать исключительно экономическую составляющую. А ведь есть еще спортивная. Поэтому и продолжаются консультации с РФС. Поспешных решений никто принимать не собирается", - цитирует Прядкина "Советский спорт".

Напомним, 16 января состоялось общение собрание клубов чемпионата России, на котором большинство проголосовали за увеличение Премьер-лиги до 18 команд. С момента создания лиги в 2001 году в ней выступает 16 команд. Исполком РФС состоится 11 февраля.


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Теги: Прядкин
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