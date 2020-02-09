Крал заявил, что ему хорошо подходит позиция центрального защитника

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал поведал, что может играть на позиции центрального защитника.

Источник: ФК "Спартак"
21-летний футболист заявил, что ему комфортно играть при новой схеме "Спартака" в три защитника. Он в роли опорника получил новый функционал. Также чех отметил, что готов сыграть и на позиции центрального защитника. Он выходил в такой роли лишь раз - на матч с "Ростовом" (1:4) в чемпионате.

- Я готов играть в защите, так как год назад, переходя в свой предыдущий клуб "Славию", был в роли игрока центра обороны. До этого большую часть времени проводил именно на данной позиции. Так что это место на поле мне хорошо подходит, и я могу там играть, - цитирует Крала "Известия".

21-летний Крал перешёл в "Спартак" летом прошлого года из "Славии" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл в девяти матчах чемпионата России и заработал три желтые карточки.

"Спартак", идущий 10-м после 19 туров РПЛ, возобновит сезон 29 февраля матчем с "Динамо".


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Теги: Спартак Крал
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