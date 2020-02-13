Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко стал игроком московского "Торпедо". Об этом сообщил представитель 22-летнего игрока Вадим Шпинев.
Гордюшенко, который является воспитанником армейского клуба, дебютировал за ЦСКА в 2016 году. В нынешнем сезоне он ни разу не появлялся на поле.
"Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея в своем активе 51 очко. Главным тренером команды является бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.
"Чемпионат"
Гордюшенко перешел из ЦСКА в "Торпедо"
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