"РБ-Спорт": "Екатеринбург-Арена" может перейти во владение "Урала" в 2023 году

"Екатеринбург-Арена" в 2023 году может перейти во владение "Урала", сообщает "РБ-Спорт" со ссылкой на Министерстве спорта Свердловской области.

Источник: ФК "Урал"

- Показатели, заложенные в бизнес-плане на сегодняшний день, отражают регулярную тенденцию к выходу на безубыточную эксплуатацию к концу 2023 года. Учитывая, что "Екатеринбург-Арена" передана в областную собственность только 13 декабря 2019 года, то точный и проверенный ответ на данный вопрос возможно дать только в конце 2020 года.



Исходя из положений утвержденного бизнес-плана, к решению данного вопроса правительство Свердловской области вернется в 2023 году с учетом показателей затрат на эксплуатацию арены, - заявили в Министерстве.



Напомним, "Екатеринбург-Арена" принимала Чемпионат мира 2018 года. Арена является домашней для "Урала".