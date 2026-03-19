В руководстве "Динамо" оценили работу Гусева

- На данном этапе он справляется со всеми задачами, которые были перед ним поставлены, но остальное время покажет, насколько это имеет долгосрочную перспективу. Мы верим в тренера и команду, - приводит слова Ивлева "Матч ТВ".
Ролан Гусев является главным тренером московского "Динамо" с конца декабря прошлого года, контракт со специалистом был заключен до конца текущего сезона. В тренерский штаб Гусева вошли Роман Шаронов и Юрий Жирков.
Под его руководством бело-голубые одержали три победы кряду в Российской Премьер-Лиги, а также прошли московский "Спартак" в полуфинала Пути РПЛ Кубка России, одержав победу в двухматчевом противостоянии с общим счетом 5:3.