В руководстве "Динамо" оценили работу Гусева

Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев высказался о работе Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Ивлева, Гусев на данный момент справляется со всеми задачами.

- На данном этапе он справляется со всеми задачами, которые были перед ним поставлены, но остальное время покажет, насколько это имеет долгосрочную перспективу. Мы верим в тренера и команду, - приводит слова Ивлева "Матч ТВ".

Ролан Гусев является главным тренером московского "Динамо" с конца декабря прошлого года, контракт со специалистом был заключен до конца текущего сезона. В тренерский штаб Гусева вошли Роман Шаронов и Юрий Жирков.

Под его руководством бело-голубые одержали три победы кряду в Российской Премьер-Лиги, а также прошли московский "Спартак" в полуфинала Пути РПЛ Кубка России, одержав победу в двухматчевом противостоянии с общим счетом 5:3.

