Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Судья потратил на просмотр ВАР за весь матч более 15 минут. В одном из эпизодов Казарцев не поставил очевидный пенальти за фол на Федоре Чалове, что вызвало негодование среди болельщиков. Также Казарцев назначил спорный пенальти в ворота армейцев. В ходе предголевой ситуации нападающий "быков" Ари подыграл себе рукой, а потом упал после контакта с Обляковым. Казарцев обратился к ВАР, после просмотра которого назначил пенальти.
После этой игры владелец ЦСКА Евгений Гинер призвал Александра Егорова уйти в отставку с поста главы департамента судейства и инспектирования.
"Каким бы резонансным он ни получился, для меня это самый знаковый матч, подобного которому по афише у меня не было. Когда получил назначение, внутри всё пылало. Считаю, достойно отработали. Как бы ни клеймили меня болельщики ЦСКА, у "Краснодара" тоже был ряд моментов, которыми они могли быть недовольны.
Рука Ари? На матче был VAR, и это накладывало свои нюансы по работе судьи в поле. Возможно, рука была, но потом случился эпизод с назначением пенальти. То есть, если я сомневаюсь, не могу просто взять и сорвать, возможно, голевую атаку. Я не уверен, что Ари играл рукой", - цитирует Казарцева "Чемпионат".
"Достойно отработали". Арбитр Казарцев - о скандальном матче "Краснодар" - ЦСКА
Арбитр Василий Казарцев считает, что хорошо отработал на матче 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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