Точная сумма, на которую стал беднее Леонид Федун, равна 508 миллионов долларов.
Это произошло по причине падения индексов на фондовых биржах из-за коронавируса, отрицательно влияющего на экономику всего мира.
Как сообщает Bloomberg, за сутки 500 самых богатых людей мира понесли убытки в более чем 139 миллиардов долларов.
Из россиян, помимо Федуна, самые крупные потери понесли президент "Лукойла" Вагит Алекперов (1,21 миллиарда долларов) и глава "Новатэка" Леонид Михельсон (692 миллиона долларов).
По актуальным данным число зараженных коронавирусом в мире превысило 80 000 человек. Число погибших перешагнуло отметку в 2500 человек.
Перед рестартом РПЛ "Спартак" занимает десятое место в таблице РПЛ, набрав 22 очка.
Владелец "Спартака" Федун потерял более полумиллиарда долларов из-за коронавируса
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун стал беднее на сумму более чем 500 миллионов долларов.
Фото: Global Look Press
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