"Плодотворно поработали на третьих сборах, объем проделанной работы нас устроил. Хороший спарринг был, где мы проверили себя к началу чемпионата. Конечно, есть моменты, над которыми нужно работать. Есть много позитивного в этих матчах: забитые голы, увеличилась реализация. Здесь надо отметить Александра Кокорина, который добавил креатива в атакующие действия и мы определили больший фронт для реализации наших атакующих действий. Кокорин приехал с хорошими амбициями, показать себя, вся команда шагнула широко вперёд", - сказал Федотов.
Перед весенней частью РПЛ "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.
Федотов: с приходом Кокорина вся команда шагнула вперед
Главный тренер сочинцев Владимир Федотов в интервью клубной пресс-службе подвел итоги зимних сборов.
Фото: ФК "Сочи"
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