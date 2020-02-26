Вратарь ЦСКА Тороп рассказал, какой Акинфеев в общении

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал, какой в общении Игорь Акинфеев.

Источник: ПФК ЦСКА

- Он постоянно подсказывает в тренировках, помогает мне устранять недочеты. В общении он обычный человек, без какого-то апломба, - цитирует Торопа пресс-служба армейцев.



16-летний вратарь заявил, что может обратиться к Акинфееву по любому вопросу, даже бытовому. Он называет опыт работы с Акинфеевым "бесценным".

