Вратарь ЦСКА Тороп рассказал, какой Акинфеев в общении

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал, какой в общении Игорь Акинфеев.
Источник: ПФК ЦСКА
- Он постоянно подсказывает в тренировках, помогает мне устранять недочеты. В общении он обычный человек, без какого-то апломба, - цитирует Торопа пресс-служба армейцев.

16-летний вратарь заявил, что может обратиться к Акинфееву по любому вопросу, даже бытовому. Он называет опыт работы с Акинфеевым "бесценным".


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Теги: ЦСКА Тороп Акинфеев
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