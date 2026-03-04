Матчи Скрыть

Айдын не перешел в ЦСКА из-за экс-тренера "Спартака" - источник

Бывший игрок "Рубина" Хасан Кабзе рассказал, почему Огуз Айдын не перешел в ЦСКА.
Фото: ФК "Фенербахче"
Хасан Кабзе заявил, что Доменико Тедеско не позволил Огузу Айдыну перейти в ЦСКА.

"ЦСКА интересовался Айдыном из "Фенербахче", и он мог бы успешно выступать в РПЛ. Тедеско не позволил ему перейти в ЦСКА. Я разговаривал с Айдыном.

Он хотел перейти в армейский клуб, но Тедеско сказал ему: "Я в тебе нуждаюсь, можешь остаться", - сказал Кабзе "Матч ТВ".

Огуз Айдын выступает в составе "Фенербахче" с июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер суммарно провел 1102 минуты в 30 матчах и отдал 2 результативные передачи. В последних семи матчах чемпионата Турции футболист остается на скамейке запасных.

Доменико Тедеско возглавил "Фенербахче" в начале сентября 2025 года. Соглашение с итальянским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.

