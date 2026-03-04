Матчи Скрыть

Первый тренер Соболева поделился мнением об игре нападающего

Первый тренер нападающего "Зенита" Александра Соболева Александр Горбунова оценил игру форварда в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
Горбунов считает, что Соболев набрал оптимальную форму и готов играть.

"Ему надоело терпеть. Соболев может играть даже лучше Дурана.
Александр набрал форму, у него есть желание. Главное — дать шанс, и Александр принесёт пользу "Зениту", - сказал Горбунов "РБ Спорт".

Вчера, 3 марта, состоялся матч 1/4 финала Пути регионов между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0. Единственным голом в игре отметился нападающий Александр Соболев. После забитого мяча российский футболист развернулся к скамейке запасных своей команды и стал активно жестикулировать.

Форвард перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа 2024 года.

