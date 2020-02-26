- Расширять лигу стоит только в том случае, если в стране много хороших команд, которые готовы играть на самом высоком уровне, - цитируют испанца "Известия".
Экс-футболист считает, что если добавить в высшую лиги слабые команды, то начнется череда матчей с разгромным счетом, которые никому не будут интересны.
Напомним, предложение о расширении РПЛ с 16 до 18 команд было выдвинуто президентом лиги Сергеем Прядкиным в РФС.
Морьентес - о расширении РПЛ: стоит, только если в стране много хороших команд
Экс-нападающий мадридского "Реала" Фернандо Морьентес прокомментировал возможное расширение Тинькофф Российской Премьер-лиги до 18 команд.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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