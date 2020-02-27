"Не исключено, что в Европу позовут Черчесова, если он нормально сыграет на Евро, хотя Станислав Саламович — не совсем российский продукт. Имею в виду, что он начинал в Австрии, да. Он хорошо работает. Как и в его последние несколько лет в "Динамо". Теперь вот сборная. В общем, у него все есть для работы на Западе, кроме одного — нормальных юристов. Сегодняшние — те еще "пассажиры", токсичны для его работы", - приводит слова Ткаченко "Спорт-Экспресс".
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. На ЧМ-2018, который прошел в России, национальная команда смогла выйти в четвертьфинал турнира.
1 июля Россия в 1/8 финала выиграла у Испании в серии послематчевых пенальти - 4:3, при счёте 1:1 в основное время. 7 июля сборная России сыграла вничью со сборной Хорватии 2:2 (3:4 в серии пенальти). После турнира Черчесов попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.
На чемпионате Европы-2020 сборная сыграет в одной группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
"У него есть все для работы на Западе, кроме одного - нормальных юристов". Ткаченко - о Черчесове
Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов мог бы работать в Европе.
Фото: РИА Новости
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