Как сообщает telegram-канал "Мутко Против" основная претензия к Геркусу - размер премий, которые получил он и сотрудники клуба за время его работы.
За четыре года наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин получил практически 50 млн рублей, из которых половину - в чемпионский сезон. Спортивный директор Эрик Штоффельсхаус получил 25 миллионов в 2018 году.
Сам Геркус, а также помощники Сёмина Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов, по сведениям "Мутко Против", получили по 20 млн рублей каждый.
Геркус заявляет, что Совет директоров был в курсе всех выплат. Первое заседание назначено на 24 марта.
Стало известно, за что "Локомотив" просит с Геркуса 140 млн рублей
"Локомотив" подал иск на своего бывшего президента Илью Геркуса в размере 140 млн рублей.
Источник: ФК "Локомотив"
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