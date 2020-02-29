Главный арбитр матча Евгений Турбин показал Семину красную карточку на 25-й минуте матча.
Тренер бурно отреагировал на решение судьи в эпизоде, в котором хавбек "Зенита" Барриос сбил Крыховяка и не получил за это наказания.
Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит матч 20-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом". На нашем сайте вы можете следить за прямой онлайн-трансляцией данного поединка.
Юрий Сёмин получил красную карточку в матче "Зенит" - "Локомотив"
Главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин был удалён в матче 20-го тура против питерского "Зенита".
Фото: трансляция Матч Премьер
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