"Неделчару может перейти в "Уотфорд"? Действительно, в Англии есть несколько вариантов. Сейчас я веду переговоры с несколькими клубами", — цитирует Траоре Sport24.
Действующий контракт Неделчару с "Уфой" заключен до лета 2021-го года. Трансферная стоимость защитника составляет 4 миллиона евро (по данным Transfermarkt).
Всего в сезоне РПЛ 2019/2020 на счету Неделчару 14 матчей за "Уфу", в том числе игрок принял участие во вчерашнем выездном матче с "Краснодаром".
Также 23-летний футболист провёл 9 матчей за сборную Румынии.
Агент защитника "Уфы" Неделчару рассказал о возможном трансфере игрока в АПЛ
Агент защитника "Уфы" Неделчару Секу Траоре рассказал о том, что румынский игрок может летом оказаться в английском "Уотфорде".
Фото: ФК "Уфа"
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