Агент защитника "Уфы" Неделчару рассказал о возможном трансфере игрока в АПЛ

Агент защитника "Уфы" Неделчару Секу Траоре рассказал о том, что румынский игрок может летом оказаться в английском "Уотфорде".

Фото: ФК "Уфа"