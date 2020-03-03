- А что, надо объявлять? Я не приверженец такого. Да и в форме я неплохой, всего 10 килограммов лишних, но они легко скидываются. Я пока прощаться ни с кем не собираюсь, - цитирует экс-футболиста "РГ"
36-летний Быстров не играет в футбол с марта 2018 года. Последним клубом россиянина был "Тосно".
Быстров: я в неплохой форме, набрал всего 10 кг
Футбольный эксперт Владимир Быстров ответил, планирует ли он проводить прощальный матч.
Источник: Agent-Шоу
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