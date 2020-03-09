У-ля-ля! 2 удаления, 3 пенальти и почти состоявшийся камбэк ЦСКА. Все - о безумии в Ростове-на-Дону!

Клуб с берегов Дона возобновил сезон выездом в Грозный, который, помимо ничьи и потери двух очков, ознаменовался дисквалификациями двух основных игроков - Хаджикадунича и Норманна. Сегодня вместо них на поле появились Чистяков и Глебов. В других изменениях Карпин необходимости не увидел. Однако уже на 10-й минуте Валерию Георгиевичу пришлось делать вынужденную замену.
В очень неприятном и откровенно пугающем эпизоде на своей половине поля Осипенко высоко поднятой ногой шипами бутс разбил в кровь голову Чистякову. Желаем Дмитрию здоровья и надеемся, что он в скором времени сможет вернуться в строй. Потеряв еще одного защитника, Карпин принял следующие решения - отправить в центр обороны Козлова; на его место опустить Байрамяна; выпустить вместо Чистякова Саплинова, игрока из атакующей линии.
Кадр из трансляции канала "Матч Премьер"
ЦСКА приехал на "Ростов Арену" после не самого удачного матча с "Уралом" в чемпионате и после вылета из кубка России от своего самого принципиального соперника. Качество демонстрируемого командой Гончаренко футбола и ее эмоциональное состояние было далеким от идеала. Тренерский штаб попытался взбодрить своих подопечных массовыми изменениями в составе, которые коснулись каждой линии, кроме вратарской. Наиболее важным, конечно, стал тот факт, что на скамейке запасных остался Чалов. Его место на поле занял Сигурдссон.
О заслугах исландца мы поговорим чуть позже. Первыми все-таки достойны упоминания атакующие действия "ростовчан". Хозяева имели заметное преимущество. Хотя любопытно, что их первое достижение стало возможным после того, как они едва ли не впервые дали провести свою атаку ЦСКА. Я имею ввиду пенальти в ворота Акинфеева и удаление Ахметова. Ведь Ильзат оказался оппонентом Шомуродова не просто так. Основные игроки обороны "армейцев" пошли вперед на подачу с углового, а потому именно низкорослый опорник остался фактически последним защитником.
И я бы не стал говорить, что ЦСКА опять получил неприятности после обычного выноса вратаря. Этот вынос был не обычным, а грамотным, продуманным, быстрым и классно исполненным решением Песьякова. Если вернуться к Ахметову, то, с одной стороны, он выполнял не совсем свойственную ему работу. С другой стороны, есть понимание, что Шомуродов слишком легко с ним расправился, и нет понимания, зачем был необходим этот борцовский прием в завершающей стадии. Подытоживая - Песьяков и Шомуродов молодцы, Ахметов ошибся, а удаление и пенальти стали верными решениями судьи Безбородова, которые не должны вызывать сомнений. И сейв Акинфеева, конечно, классный.
Не реализовал пенальти, кстати, экс-"армеец" Еременко. Он же спустя несколько минут упустил еще один отличный шанс, промахнувшись мимо ворот в ситуации, когда Акинфеев уже не мог повлиять на судьбу эпизода. Впрочем, "Ростов" в целом и Еременко в частности играли настолько вдохновенно, что забитый гол был делом времени. Подождать надо было до 31-й минуты, когда финский полузащитник метров с 20-ти нанес мощнейший удар в перекладину, от которой мяч заскочил за линию ворот. Выдающийся гол Еременко. И ЦСКА как раз не хватило человека в центральной зоне, который мог бы помешать Роману нанести этот удар.
А вот теперь поговорим о Сигурдссоне. Он не был сильно лучше Чалова, если мы будем вспоминать игру Федора в предыдущих встречах. Но исландец реализовал, пожалуй, свой единственный момент. Причем, сделал это еще до гола Еременко. Воспользовавшись несогласованностью действий Байрамяна и Осипенко, Сигурдссон протащил мяч до чужой штрафной и пробил неотразимо для Песьякова. В дальнейшем, казалось, проявить себя нападающему ЦСКА было сложно, но он все равно смог сделать это.
О том, как "армейцы" остались вдевятером, парой абзацев ниже. В контексте Сигурдссона важно, что даже при двух удалениях у своей команды, этот исландский форвард имел хороший шанс забить (который нейтрализовал Песьяков) и заработал пенальти. Одно только не понятно - почему 11-метровый пошел бить не он, а Чалов?
Возвращаемся к атакам "Ростова". И переносимся в начало второго тайма, когда Попов входит в штрафную ЦСКА, а Карпов сбивает его с ног. Безбородов после консультации с видеоассистентами бежит смотреть повтор сам и выносит суровое решение - еще один пенальти в ворота Акинфеева и еще одна красная карточка игроку гостей. Сам факт нарушения правил сомнений не вызывает, но надо ли было удалять Карпова? Мое скромное мнение - защитника ЦСКА вполне можно было оставить на поле. Впрочем, я не профессиональный арбитр, чтобы заявлять об этом громко и уверенно.
Интереснее же в этой ситуации для меня вот какой вопрос - где был правый защитник Фернандес? Все, что предшествовало пенальти, начинается с длинного паса вперед от Акинфеева. При этом крайние игроки обороны ЦСКА, что логично, выдвинуты ближе к чужой штрафной. Но пас Акинфеева не становится точным. "Ростов" выносит мяч к центральной линии, где "армейцы" пытаются вернуть владение себе. Получается не особо удачно, и Глебов своим перехватом начинает судьбоносную атаку. Фернандес в это время медленно, практически пешком возвращается назад с чужой половины поля. Карпов не успевает закрыть зону партнера, а дальше мы с вами знаем.
Момент нарушения правил на Попове. Фото: Официальный твиттер ФК "Ростов"
Далее в нашей программе - возвращение в большой футбол Мамаева. Карпин выпускает Павла на 58-й минуте, а уже на 63-й полузащитник срывает с себя майку и бежит праздновать забитый гол. Гол, который он, по сути, сделал сам. Смещение с фланга в центр, мощный удар, небольшой рикошет - и 3:1. В этот момент казалось, что красивый дебют Мамаева в "Ростове" - заключительное знаменательное событие матча. Но ЦСКА оказался против.
Как мы уже говорили выше, Сигурдссон заработал пенальти. Но интрига начала возрождаться еще за 6 минут до этого. Вышедший на замену Чалов после шикарного заброса в штрафную от Кучаева спровоцировал "ростовчан" на автогол. Антигероем этого эпизода стал Осипенко. Защитник "Ростова" добавил к нанесенной Чистякову травме и к недопониманию с Байрамяном, приведшему к первому голу ЦСКА, еще и гол в свои ворота.
А теперь давайте к 11-метровому, который Безбородов назначил в ворота Песьякова за нарушение правил в штрафной "Ростова" на Сигурдссоне. Отметим еще одно верное решение судьи - фол вопросов не вызывает, офсайда у исландца не было. Но почему бил-то Чалов? Очевидно же, что Федор сейчас не в лучшей форме, а тот же Сигурдссон сегодня был хорош. Впрочем, удар у Чалова все-таки вышел не самым плохим, а ключевым в этом эпизоде стал отличный прыжок и отличное спасение Песьякова.
Так вышло, что этот пенальти стал заключительным по-настоящему ярким моментом в этой умопомрачительной встрече. "Ростов" довел все-таки дело до победы и обогнал ЦСКА в турнирной таблице. Чтобы окончательно осознать, что это было сегодня в Ростове-на-Дону, пожалуй, нужно время. Пока же кажется, что это был лучший матч этого сезона. А если не лучший, то точно самый безумный!