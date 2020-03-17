Как сообщает Sport24, вместо переноса туров руководство РПЛ решило сместить матчи.
Сегодня стало известно о том, что матчи РПЛ будут приостановлены до 10-го апреля из-за пандемии коронавируса во всем мире.
Распространение уханьского коронавируса началось в Китае в конце прошлого года. По актуальным данным число зараженных вирусом COVID-19 в мире превысило 180 000 человек. Погибло более 7000 человек.
В России на сегодняшний день известно о 93-х случаев заражения коронавирусом.
Матчи 23-го и 24-го туров РПЛ будут смещены, а не перенесены
Матчи 23-го и 24-го туров российской Премьер-лиги будут смещены, а не перенесены.
Фото: premierliga.ru
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