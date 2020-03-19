"Курс рубля, к сожалению, будет падать. Никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы [населения России] упадут", — приводит слова Федуна РБК.Н
Напомним, что Леонид Федун является совладельцем компании "Лукойл".
Ранее Леонид Федун сказал о необходимости приостановки сборов налогов с зарплат, как поступили в Италии в связи с коронавирусной инфекцией.
Также Федун выступил с заявлением о необходимости отмены правила финансового фэир-плей, в связи с отменой матчей по причине коронавируса.
На прошлой неделе стало известно, что Федун и Вагит Алекперов из-за падения курса рубля и нефтяных котировок потеряли более 3-х миллиардов долларов.
Федун: нет причин, чтобы курс рубля не падал дальше
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал падение курса рубля.
Фото: РИА Новости
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