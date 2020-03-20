Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".
По сведениям источника, нападающий находится в изоляции в Виго. "Сельта" уже составила для него график домашних тренировок на две недели, а также предоставила тренажеры.
Сам Смолов смотрит местное телевидение и учит испанский язык.
За шесть матчей в составе "кельтов" 30-летний россиянин забил гол.
Напомним, чемпионат Испании был приостановлен на два тура из-за пандемии коронавируса в мире.
Источник: Смолов не вернётся в Россию на время карантина
Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую "Сельту", не вернётся в Россию на время карантина.
Источник: ФК "Сельта"
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