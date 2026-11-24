Единственный гол в матче забил полузащитник "армейцев" Иван Обляков, реализовав пенальти во втором тайме. 11-метровый удар назначили из-за нарушения правил форварда Артема Шуманского, играющего за "Акрон" на правах аренды из ЦСКА. Итоговый счет - 1:0 в пользу красно-синих.
Поcле этой встречи красно-синие располагаются на второй строчке в группе D, набрав 11 очков. "Акрон" располагается на третьем месте с 7 баллами в своем активе.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа D. 6 тур
Гол: Обляков, 67 (пен).
"Акрон": Тереховский, Бокоев, Эшковаль, Неделчару, Фернандес (Попенков, 86), Хосонов (Марадишвили, 86), Видосавлевич (Лончар, 63), Оганесян, Бардыбахин, Беншимол (Шуманский, 46), Болдырев (Тедич, 77).
ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Лукин, Данилов, Рейс, Кисляк (Обляков, 46), Козлов (Алвес, 46), Олейников (Глебов, 89), Кармо (Фиров, 67), Мусаев (Лусиано, 57).
Предупреждения: Эшковаль, 56, Бандикян, 61, Жоао Виктор, 74.
ЦСКА победил "Акрон" благодаря голу Облякова
ЦСКА одержал победу над тольяттинским "Акроном" в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК ЦСКА