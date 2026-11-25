Оздоев не согласился с разговорами о кризисе в "Краснодаре"

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев не согласился с мнением о том, что команда переживала кризис в первом круге РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"





- Не считаю, что у нас был кризис.

Мы теряли очки, это нормально в футболе, - цитирует игрока



" В девяти последних матчах чемпионата подопечные Мурада Мусаева одержали лишь одну победу.Мы теряли очки, это нормально в футболе, - цитирует игрока "Матч ТВ" Краснодар " с 27 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, уступая лидирующему московскому " Динамо " на пять баллов.