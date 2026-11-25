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Оздоев не согласился с разговорами о кризисе в "Краснодаре"
Сегодня, 04:33
Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев не согласился с мнением о том, что команда переживала кризис в первом круге РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
В девяти последних матчах чемпионата подопечные Мурада Мусаева одержали лишь одну победу.
- Не считаю, что у нас был кризис.
Мы теряли очки, это нормально в футболе, - цитирует игрока
"Матч ТВ"
.
"
Краснодар
" с 27 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, уступая лидирующему московскому "
Динамо
" на пять баллов.
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Магомед Оздоев
Краснодар
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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