Согласно результатам моделирования, наиболее вероятным для железнодорожников является финиш на 13-й строчке турнирной таблицы (16,1%). Вероятность того, что столичный клуб займёт предпоследнее место, оценивается в 7%, а последнее - в 2,6%.
После 15 туров "Локомотив" занимает 13-е место в таблице РПЛ, находясь в зоне переходных матчей.
Суперкомпьютер Opta оценил вероятность вылета "Локомотива" из РПЛ
Суперкомпьютер Opta оценил шансы московского "Локомотива" сохранить прописку в РПЛ по итогам чемпионата.
Фото: ФК "Локомотив"